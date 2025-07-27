Не рекомендуется приближаться на гидроциклах к порту ближе 1 км, сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Учебные стрельбы пройдут в Феодосии. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Сегодня с 13:00 мск до особого распоряжени планируется проведение учебных стрельб", - говорится в сообщении.

Власти призвали не приближаться на гидроциклах к порту ближе 1 км, сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

В настоящее время в ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах и приграничных районах Крыма, а также на территории Севастополя действует высокий уровень террористической опасности. В регионе регулярно проводятся военные учения.