Продолжается тление отходов, есть задымление, но угрозы для здоровья граждан нет, сообщили в пресс-службе правительства региона

КИРОВ, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали очаги открытого горения на полигоне твердых коммунальных отходов в Сунском районе Кировской области. Продолжается тление отходов, есть задымление, но угрозы для здоровья граждан нет, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Основные очаги открытого горения на полигоне твердых коммунальных отходов в Суне ликвидированы. На полигоне ведется подвоз грунта, отсыпка инертными материалами и проливка водой. На площади объекта присутствует задымление, принимаются все необходимые меры по ликвидации очагов тления отходов", - говорится в сообщении.

На месте работает министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев, глава администрации Сунского района Алексей Исупов, руководитель эксплуатирующей организации и сотрудники МЧС. Управление Роспотребнадзора проводит контроль состояния воздуха на территории жилой застройки вблизи объекта. "По результатам проведенных исследований превышений уровня загрязняющих веществ не зафиксировано. Угрозы жизни и здоровью граждан в настоящее время нет", - отметил Тимур Абашев.