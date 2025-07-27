В 2025 году набирали 20 студентов по двум образовательным программам: "Продюсер исполнительских искусств" и "Звукорежиссура"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июля. /ТАСС/. Открытие первого на Дальнем Востоке филиала Российского института театрального искусства (ГИТИС) состоялось в Благовещенске, сообщается в Telegram-канале института.

"ГИТИС открыл свой первый Дальневосточный филиал. <…> Это решение, принятое по поручению президента России В. В. Путина, станет важным этапом в развитии культурного пространства региона и продолжит программу создания творческих кластеров на Дальнем Востоке. Филиал ГИТИСа разместился в здании Дома народного творчества [в Благовещенске], где ведущие педагоги ГИТИСа будут готовить новое поколение актеров, продюсеров, звукорежиссеров и художников-технологов", - говорится в сообщении.

В 2025 году набирали 20 студентов по двум образовательным программам: "Продюсер исполнительских искусств" (мастерская Сергея Горошкова) и "Звукорежиссура" (мастерская Станислава Шевцова). К открытию филиала были приурочены фотовыставка "ГИТИС глазами студентов" и выставка факультета сценографии ГИТИСа "За кулисами искусства", посвященная творческой жизни студентов.

Отмечается, что 26 июля открытие Дальневосточного филиала ГИТИС презентовали в Китае на церемонии официального открытия пятнадцатого Международного фестиваля "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства".

В новость внесена правка (14:20 мск) - передается с исправлением в заголовке, верно - в Благовещенске