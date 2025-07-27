В программе документального кино жюри в 2025 году решило не присуждать Гран-при, сообщает пресс-служба Минкультуры региона

БАРНАУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Победителей XXVII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в трех номинациях определили на родине знаменитого писателя, актера и режиссера Василия Шукшина в селе Сростки, сообщила пресс-служба Минкультуры Алтайского края. В программе документального кино жюри в 2025 году решило не присуждать Гран-при.

"В основной конкурсной программе полнометражных игровых фильмов Гран-при присужден фильму "Чистый лист" режиссера Полины Кондратьевой. В конкурсной программе короткометражного игрового кино Гран-при завоевал фильм "Леночка 1943", режиссер Дмитрий Евдокимов. В конкурсной программе анимационного кино Гран-при присужден фильму "Дождь-подросток", автор сценария, режиссер и художник Мария Савенкова. По решению жюри Гран-при в программе документального кино в 2025 году не присуждается", - сообщили в Минкультуре.

Специальный приз губернатора Алтайского края получил фильм "Подростки. Первая любовь" режиссера Святослава Подгаевского. "Рад, что в том числе благодаря "Шукшинским дням" мы сохраняем ценности, которым следовал Василий Макарович и в жизни, и в своих фильмах и книгах. Его наследие - настоящее сокровище, которое, без сомнений, будет актуально для всех наших последующих поколений", - написал в Telegram-канале глава региона Виктор Томенко.

Шукшинский кинофестиваль ежегодно проходит в рамках фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Показы фильмов проводятся в столице Алтайского края - Барнауле, на малой родине Шукшина - в селе Сростки, а также в различных городах региона.