Общественные проверки выявили нарушения в женских консультациях в регионах РФ

Это быстрая маршрутизация на прерывание беременности, отсутствие психологов, противоречащие законодательству платные услуги, сообщила зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, руководитель фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Общественники зафиксировали ряд нарушений при проверках женских консультациях в российских регионах, в частности, быструю маршрутизацию на прерывание беременности, отсутствие психологов, противоречащие законодательству платные услуги. Об этом ТАСС сообщила зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, руководитель фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина.

Выездные общественные проверки консультаций начались в феврале, за это время представители ОП посетили учреждения девяти регионов: Томской, Курганской, Тюменской, Воронежской, Тамбовской, Свердловской, Калужской, Тульской областей и Республики Алтай. Если консультация соответствует всем требованиям, то получает синюю наклейку с надписью "Здесь заботятся о беременных", если же общественники находят нарушения, то на входе в здание появляется розовая наклейка "Здесь работают над улучшениями". После устранения недочетов наклейку меняют на позитивную.

"Общественные контролеры оценивают женские консультации на соответствие стандартам оказания медицинской помощи беременным женщинам и соблюдения профессиональных норм работниками медорганизаций. Особое внимание уделяется вопросам психологической поддержки и профилактики абортов. Проверки выявили ряд нарушений - это и быстрая маршрутизация на аборт, и отсутствие психологов, и платные услуги (что противоречит законодательству) и срыв наклеек", - сказала Москвитина, подводя промежуточные итоги проверок.

Отправляют на аборт и срывают наклейки

По ее словам, например, в Кургане по результатам проверки отмечены различия в материально-техническом оснащении консультаций, отсутствие достаточного количества информационно-просветительских материалов, острая нехватка кадров и профессиональное выгорание персонала. На результаты проверки повлияло и получение направления от врача на прерывание беременности, после которой пациентке рекомендована контрацепция вместо мотивации на последующую беременность.

В Екатеринбурге в медорганизации, которая получила розовую наклейку, был вывешен плакат с рекламой стерилизации как высокоэффективного средства контрацепции. По итогам проверки плакат сняли.

При посещении женской консультации в Калуге выяснилось, что в прейскуранте платных медуслуг фигурируют доабортное консультирование психологом и социальным работником. При этом в номенклатуре, утвержденной Минздравом, данных услуг нет. Также в этой женской консультации узнать пол ребенка является платной услугой, что противоречит действующему законодательству и должно осуществляться за счет средств ОМС.

Москвитина отметила, что нередко с дверей консультаций пропадали розовые наклейки. "Например, в одной из консультаций Воронежской области три раза срывали наклейку, мы по-прежнему не можем ее сменить. При этом они направляют на прерывание беременности из-за патологии плода, что противоречит регламенту Минздрава", - отметила член ОП.

В Тюменской области сотрудники консультаций, напротив, "замотивированы на усиление антиабортной работы и улучшение подхода к беременным". Высокой оценки были удостоены женские консультации в Тамбовской области, в которых отмечены "вовлеченность медицинского персонала, грамотное общение врачей с беременными, соблюдение "недели тишины", легкая запись на прием и отсутствие очередей, а также позитивный диалог с беременными из группы риска".

Тульская область была отмечена общественными контролерами как образцово-показательный регион. По итогам проверки две женские консультации получили статус "Здесь заботятся о беременных"

О проверках

В ходе проверки рабочая группа общественников проходит маршрут беременной женщины - от регистратуры до приема акушера-гинеколога, УЗИ-специалиста и психолога доабортного консультирования. Проверяющие отмечают наличие в женских консультациях плакатов с абортивными средствами контрацепции и информационных материалов о нацпроектах. Особое внимание уделяется соблюдению прав беременных, недопущению эмоционального давления на женщину и обеспечению добросовестного медицинского сопровождения.

"По итогам проверок женские консультации получают готовые решения, помогающие улучшить качество заботы и отношения персонала к беременным. Мониторинг показал, что проверки работают на профилактику негативных инцидентов "врач-пациент" и на улучшение отношения к беременным женщинам в целом", - сказала Москвитина.

По ее словам, до конца 2025 года планируется проведение еще, как минимум, восьми общественных проверок женских консультаций в регионах, список которых находится в проработке и корректируется с учетом поступающих запросов с просьбой провести такой мониторинг.

"Результаты проверок поступают зампреду правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко", - уточнила Москвитина.