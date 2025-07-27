Со стороны Керчи время ожидания составляет около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. машин по состоянию на 15:00 мск находятся в очередях на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

Ранее в канале сообщали, что на 13:00 мск в очередях на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи находится более 600 машин.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 900 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания со стороны Керчи составляет около трех часов.