В ЛНР принесли игрушки к мемориалу в память о погибших из-за агрессии ВСУ детях

Также для детей республики прошла специальная программа

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Жители Луганска возложили цветы и игрушки к мемориалу в память о детях, погибших от украинской агрессии с 2014 года, передает корреспондент ТАСС.

27 июля - День памяти детей - жертв войны в Донбассе, которые погибли от военной агрессии ВСУ. В ЛНР с 2014 года погибли 69 детей, еще около 230 получили ранения. Мемориал погибшим детям Луганщины установлен в парке имени Щорса в столице региона.

Ранее глава Минмолодежи ЛНР Михаил Голубович сообщил, что молодежные активисты посмотрели документальный фильм "Мама, не плачь" о матерях, потерявших детей при агрессии Вооруженных сил Украины, а также возложили цветы к памятнику Божьей Матери у храма в честь иконы Божией Матери "Умиление".

В свою очередь, в парке имени Щорса для детей республики прошла специальная программа. Они смогли сплести браслеты дружбы, порисовать мелками на асфальте, изготовить бумажных журавлей, поиграть в настольные игры, узнать основы пожарной безопасности и оказания первой медицинской помощи.