Вылет запланирован на 19:00 мск

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Открылась регистрация на первый авиарейс из Москвы в столицу КНДР в аэропорту Шереметьево, вылет запланирован на 19:00 мск.

Пассажиры начали прибывать к стойке регистрации более чем за три часа до вылета. Помимо российских туристов на рейс регистрируются также сами корейцы. Как рассказал ТАСС один из пассажиров, Николай, это его первая поездка в Пхеньян. "Еду в рабочую командировку, говорить о развитии городского транспорта", - поделился он.

Николай отметил, что задержится в столице КНДР всего на один день из-за плотного графика и уже 29 июля вернется в Россию. "Про страну известно очень мало, хотелось бы узнать побольше, почувствовать. Надеюсь, что примут хорошо", - добавил он. По мнению Николая, с запуском прямого рейса из Москвы добираться до КНДР станет гораздо удобнее, поскольку время на дорогу значительно сократится.

Полет будет осуществляться авиакомпанией Nordwind. В начале июля Росавиация выдала ей допуск на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Пхеньяном. Время в пути составит 8 часов 5 минут, полет будет совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.

Обратный рейс запланирован на 29 июля

Авиакомпания Nordwind начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля. Цена на билеты начиналась от 44,6 тыс. руб., 22 июля билеты были распроданы.

Как отмечали в Минтрансе, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц - для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов.

Как заявляла в июне представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва и Пхеньян договариваются о расширении географии авиасообщения.

Сообщение между РФ и КНДР

Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года после перерыва, связанного с COVID-19. Отдельно от экскурсионного тура купить билеты было невозможно. Рейсы между Владивостоком и Пхеньяном осуществляет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу.

В феврале 2020 года пассажирское ж/д сообщение России и КНДР было приостановлено из-за COVID-19. В середине декабря 2024 года в РЖД сообщили о возобновлении курсирования международного поезда № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) - Хасан (Россия) формирования Министерства железных дорог КНДР. Железнодорожные пассажирские перевозки возобновились 17 июня 2025 года.

Курорты КНДР

Посещение КНДР россиянами по-прежнему возможно только в организованных туристических группах. Первый тестовый тур в КНДР со времен пандемии состоялся с 9 по 12 февраля 2024 года. Тогда граждане России посетили горнолыжный курорт Масикрён, а также Пхеньян. По данным Российского союза туриндустрии, спрос российских туристов на путешествия в КНДР вырос в три-пять раз за последние полтора года.

В июле этого года в КНДР также открылась Вонсан-Кальмаская туристическая зона, расположенная на побережье Японского моря. Отели близ Вонсана рассчитаны на 20 тыс. человек. На территории построен открытый аквапарк, а протяженность пляжа составляет 4 км. Власти республики планируют принимать здесь и иностранных гостей, в том числе из РФ.