Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что красивая и качественная одежда для школы должна стать брендом многодетной семьи

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Меру по обеспечению детей из многодетных семей дизайнерской, качественной школьной и спортивной формой надо включить в нацпроект "Семья". Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Считаем, что эту меру надо перенести на федеральный уровень и включить в нацпроект "Семья" с тем, чтобы статус детей в многодетной семье подчеркивался красивой школьной и спортивной формой, которая сшита лучшими отечественными производителями, лучшими дизайнерами из качественных материалов", - сказал Рыбальченко.

По его словам, красивая и качественная школьная форма должна стать брендом многодетной семьи. "С таким предложением мы в ОП выходили в правительство. Пока что не получили поддержки, но продолжаем работать с тем, чтобы показать, что данный вид поддержки должен быть оказан всем детям из многодетных семей, независимо от их доходов", - сказал Рыбальченко.

Он напомнил, что согласно указу президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", учащиеся из многодетных семей должны быть обеспечены школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения занятий, а также спортивной формой на весь период обучения в общеобразовательном учреждении.

"В самом указе содержится норма, что эта форма должна быть в соответствии со стандартом, а этот стандарт на сегодняшний день не разработан", - отметил Рыбальченко. При этом, по его словам, во многих регионах сумма компенсации за школьную и спортивную форму отличается в несколько раз.