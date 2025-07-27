Обесточен один из водозаборов города, говорится в сообщении местного горводоканала

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Водоснабжение частично прекращено в городе Сумы на северо-востоке Украины после серии взрывов, прогремевших в черте населенного пункта.

"Обесточен один из водозаборов города. Отсутствует водоснабжение у жителей Курского микрорайона, с. Песчаное, Веретеновки, ул. Тополянской и прилегающих к ней", - говорится в сообщении в Telegram-канале местного горводоканала.

Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что в нескольких районах Сум зафиксированы проблемы с электроснабжением. Перед этим украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в городе.