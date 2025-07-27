Россия рассматривает вопрос о запуске прямого рейса на курорт Вонсан

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия прорабатывает возможность запуска прямых авиарейсов на новый курорт КНДР Вонсан. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов.

"Мы рассматриваем эти вопросы и они сейчас прорабатываются", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности запуска рейсов в новую туристическую зону КНДР.

Министр добавил, что Россия открыта к любым формам общения между двумя странами, включая морское и паромное сообщение.

Козлов назвал "историческим событием" запуск первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян, который отправится из Шереметьево 27 июля в 19:00 мск. "Со времен современной России авиасообщения между Москвой и Пхеньяном не было. Такой рейс был во времена СССР", - напомнил министр.

Борт приземлится в аэропорту Сунан 28 июля в 09:05 по местному времени (15:05 мск). Время в пути составит чуть более восьми часов.

Авиарейс выполняет компания Nordwind на широкофюзеляжном самолете Boeing 777-200ER. Цена на билеты начиналась от 44,6 тыс. рублей. Обратный рейс ожидается 29 июля, стартовая цена билетов - от 44,9 тыс. рублей.

В июле 2025 года в КНДР открылась Вонсан-Кальмаская туристическая зона, расположенная на побережье Японского моря. Отели близ Вонсана рассчитаны на 20 тыс. человек. На территории построен открытый аквапарк, а протяженность пляжа составляет четыре км. Власти республики планируют принимать здесь и иностранных гостей, в том числе из России.