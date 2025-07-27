В Калининграде прокуратура проводит проверку по факту падения лифта в жилом доме

КАЛИНИНГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту падения лифта в многоквартирном доме на улице Фермора в Калининграде. Внутри находились пять человек, один из них пострадал, сообщили в Telegram-канале ведомства.

"Прокуратура проводит проверку по факту падения лифта в многоквартирном доме. По предварительной информации, 26 июля текущего года, в вечернее время в многоквартирном доме по улице Фермора в Калининграде произошло падение лифта, в котором находились пять человек, один из них получил травму ноги", - сказано в сообщении.

Прокуратура Ленинградского района даст оценку деятельности организации, осуществляющей управление общим имуществом в здании, а также соблюдению требований, регламентирующих безопасное использование лифта.