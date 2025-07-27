Путин поблагодарил за службу экипаж фрегата "Адмирал Григорович"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поблагодарил моряков фрегата "Адмирал Григорович" за удачное отражение атак БПЛА на Ленинградскую область.

Глава государства 27 июля посетил этот фрегат, где пообщался за чашкой чая с его боевым расчетом.

"Хочу еще раз поблагодарить вас за сегодняшнюю работу. Моряки пришли и в День Военно-морского флота провели такую значимую боевую работу для фактически колыбели российского флота, прямо из Кронштадта работали", - сказал Путин.

Президент также поздравил моряков с Днем Военно-морского флота. "Вы прямо с боевой задачи практически прибыли и окунулись опять в решение боевых задач, несмотря на то, что приехали как бы позаниматься технической частью корабля, чтобы экипаж отдохнул", - отметил глава государства.

Фрегат был на боевом задании в Средиземном море 20 месяцев. Теперь некоторое время он пробудет на технических работах. "Приехали с выполнения боевых задач и, несмотря на это, продолжаете их выполнять, эти боевые задачи. Сегодня ночью, в том числе, отражали атаку беспилотников противника", - сказал президент.

Путину рассказали, что атака была обнаружена корабельным расчетом, после чего были даны все команды с командного пункта. "Отработали. Молодцы, спасибо вам", - сказал российский лидер.

Президент оставил запись в книге почетных гостей фрегата "Адмирал Григорович".

"Поздравляю с Днем Военно-морского флота! Желаю удачи. Благодарю за службу России", - гласит запись, оставленная Путиным.

У президента была обширная рабочая программа в Санкт-Петербурге, приуроченная ко Дню ВМФ. Он в том числе наблюдал по видеосвязи за учениями "Июльский шторм", посетил "Корабелку" (Санкт-Петербургский государственный морской технический университет).