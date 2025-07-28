Маленький город Тында в Амурской области 24 июля пережил страшную трагедию. В обед перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-24, который летел сюда из Хабаровска через Благовещенск. То, что осталось от борта, будет найдено позже, в 16 километрах от города. Самолет разбился, и все 48 человек на его борту погибли. Что произошло и как столица БАМа переживает ужасающую авиакатастрофу? Читайте в нашем материале

Тысячи цветов

Я бы очень хотела приехать в Тынду год назад, когда сюда стекались гости со всей страны для празднования 50-летия Байкало-Амурской магистрали. К сожалению, оказаться здесь пришлось лишь сейчас, через 48 часов после крушения самолета. Вместо радостных лиц и транспарантов рано утром в субботу я увидела пустые улицы и единицы прохожих. В обрывках их разговоров лишь одно.

Первым делом я пришла в сквер, где был организован стихийный мемориал. Рамки с фотографиями погибших, свечи, сотни игрушек и, пожалуй, тысячи цветов. Даже спустя два дня после трагедии люди идут сюда нескончаемым потоком. Тында — маленький город. Может, местные не знают каждого погибшего лично, но обязательно знают кого-то, для кого пассажиры Ан-24 были близки.

"Здесь каждый кого-то потерял", — говорит девушка с большим букетом роз в руках, не в силах сдержать слезы.

© Анастасия Забелина/ ТАСС

Местные жители рассказывают, что после информации о пропаже самолета, полгорода отправилось на поисковую операцию. Местность труднодоступная — густой непроходимый лес. Когда точка крушения была найдена, люди помогали возить спасателей на квадроциклах.

"Надеялись, что кто-то выживет. До последнего. Сидели, руки тряслись. Но вот так вот все случилось. Жаль, конечно, всех, кто погиб. Особенно маленьких детей, да и вообще всех людей. Утрата для всех невосполнимая. Очень страшно, особенно для нашего города. Маленький город и столько сразу", — делится жительница Тынды.

Лица трагедии

Поговорить со мной согласились сотрудницы местной железнодорожной больницы. На том самолете возвращались домой их коллеги, семья Найденовых, заведующий отделением — врач акушер-гинеколог Галина Ивановна и врач функциональной диагностики Алексей Степанович. Они летели из отпуска вместе с 14-летним внуком Давидом.

"У них стаж работы 40 лет в этой больнице. Как приехали в Тынду, устроились в железнодорожную больницу, так вот по сей день в ней и работали. В понедельник (30 июня – прим. ТАСС) им на работу надо было. Великолепные врачи, очень дружные, всегда-всегда все вместе. Давид в гимназии учился в седьмом классе, перешел в восьмой класс. Тоже великолепно учился. Отличник и спортсмен", — рассказывает заведующая физиотерапевтическим отделением Марина Бен-Ман-Сун.

У Найденовых остались две взрослые дочки и еще два внука, помимо Давида. Всего в авиакатастрофе погибли пятеро работников РЖД. В служебную командировку этим бортом направлялись заместитель начальника Дальневосточной дирекции тяги Николай Сун-Цо-Жен и главный инженер строительно-монтажного треста №16 АО "РЖДстрой" Дмитрий Лапшов. В отпуск с семьей летел ведущий инженер по эксплуатации технических средств Хабаровской дистанции сигнализации Сергей Шиян.

© Анастасия Забелина/ ТАСС

Также в самолете разбился сотрудник Краевой клинической больницы в Хабаровске, торакальный хирург Леонид Майзель. В разные годы он занимал руководящие должности: заведующего операционным блоком, заместителя главного врача по хирургии. Занимался подготовкой медицинских кадров, был наставником медицинских сестер и врачей.

"Имя Леонида Ефимовича широко известно в Хабаровском крае и за его пределами. Он внес значительный вклад в развитие медицины в Хабаровском крае. Всю свою жизнь посвятил делу спасения жизни пациентов", — сообщается в Telegram-канале больницы. Майзель был отмечен наградами Минздрава РФ за выполнение своего врачебного долга. Награжден орденом Почета за активное участие в ликвидации последствий землетрясения в городе Нефтегорске на Сахалине.

Всего же на борту Ан-24 находились 48 человек, включая шесть членов экипажа и пятерых детей. Среди пассажиров были 12 жителей Хабаровска, 23 жителя Амурской области, большинство из Тынды, а также гражданин Белоруссии и Китая.

Психологическая помощь

Практически сразу после крушения самолета в Тынде организовали работу пункта временного размещения на базе спортивной школы №2. Директор школы Елена Алексеенко рассказала ТАСС, что ПВР рассчитан на 70 человек и оснащен всем необходимым: душем, туалетом, стиральной машинкой, пунктом питания. Однако размещать родственников погибших здесь не стали — для них сняли номера в гостиницах. Сейчас в ПВР проживают только спасатели МЧС, а питание организовано для всех причастных к работе на месте крушения: следователей, пожарных и так далее.

В ПВР, а также в поликлинике и больнице Тынды, была организована работа психологов. Клинический психолог Амурской областной психиатрической больницы, главный внештатный медицинский психолог министерства здравоохранения Амурской области Елена Самарина рассказала ТАСС, что в связи с произошедшей трагедией жители города и родные погибших обращались с вопросами, как вести себя, как облегчить горе и помочь, в каких случаях нужна помощь психологов и других врачей.

© Анастасия Забелина/ ТАСС

"Когда внезапно в жизнь врывается трагическая ситуация, то первое, что испытывает человек, — это шок, оцепенение, отрицание. Такие известия трудно принять и осознать всем. В этот момент как никогда необходима помощь и поддержка родных, а также помощь психологов, психотерапевтов и, возможно, врачей соматического профиля. Первые три дня — самые сложные. Чтобы облегчить состояние, помочь справиться с болью утраты, я бы порекомендовала быть рядом, быть в позиции заботящегося. Можно сказать: "Я рядом. Я здесь. Я готов помочь. Позволь мне это". Постараться где-то принести попить, приготовить еду, проследить, принимает ли человек свои ежедневные лекарственные препараты, создать в целом комфортные условия в быту", — рассказывает Самарина.

Она также рекомендует не пугаться эмоций человека, проживающего боль утраты. Необходимо много поддержки и короткие, четкие инструкции, что делать. Можно постепенно обеспечить занятость рутинной, монотонной деятельностью: уборкой, мытьем полов и посуды, глажкой белья и другим, определиться с датой выхода на работу. Возрастным людям можно напомнить, какие у них есть дела, например, сезонные, связанные с дачей, или запланировать визит к врачу. В целом в непростой ситуации лучше обратиться к специалистам: психологу, психотерапевту.

Помощь и поддержка

Сейчас в Тынду съезжаются члены семей погибших пассажиров Ан-24. 27 июля сюда прибыли жители Хабаровского края. В аэропорту их также встретили психологи МЧС. Была организована встреча со следователями, где им объяснили, что происходит и какой план дальнейших действий.

Всем семьям будут назначены выплаты по 5 млн рублей: 2 млн 25 тыс. рублей от страховой компании, 2 млн рублей — помощь перевозчика, а также 1 млн рублей — материальная помощь региональных правительств. За каждой семьей закреплен куратор от региональных властей, чтобы оперативно решать все возникающие вопросы, связанные со сбором документов для выплат или организации похорон.

На месте крушения завершаются работы по извлечению останков тел погибших. Организованы судебно-медицинские и генетические экспертизы. Бортовые самописцы уже доставлены в Москву для расшифровки и установления причины столь страшной аварии. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

Анастасия Забелина

