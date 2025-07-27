Файзуллин: в ДНР строится и восстанавливается около 3,7 тыс. объектов

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Почти 3,7 тыс. объектов ремонтируют и строят в ДНР в настоящее время. Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин во время рабочей поездки в республику.

"Если брать все регионы (Донбасса и Новороссии - прим. ТАСС), то это - более 22 тыс. объектов [восстановлено]. Сегодня по ДНР только сейчас в работе почти 3,7 тыс. объектов, которые находятся на стадии восстановления. Эта задача в целом в плановом порядке осуществляется, но сегодня я приехал - в первую очередь, чтобы найти решение по водной проблеме", - сказал Файзуллин, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что для улучшения водоснабжения жителей планируется расчистка рек, активизация подвоза воды и установка дополнительных емкостей на улицах для набора воды. "Лето жаркое и потери [воды] очень высокие, поэтому очень надеюсь, что мы за счет выработки всего комплекса мер эту задачу решим и улучшим качество и количество воды, которая будет поступать", - отметил министр.

По его словам, программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии выполняется по всем населенным пунктам, которые в нее вошли.