В бывшем прифронтовом районе Донецка впервые за 70 лет ремонтируют больницу

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Горбольницу №25 в бывшем прифронтовом районе Донецка ДНР - Кировском - капитально ремонтируют впервые за 70 лет. Как сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, медучреждение с 2014 года регулярно подвергалось атакам Вооруженных сил Украины.

По его словам, строительный объект - горбольницу №25 в Кировском районе Донецка - Пушилин посетил вместе с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным.

"Продолжаем развитие и восстановление инфраструктуры здравоохранения в регионе, уделяя особое внимание бывшим прифронтовым районам, где продолжительное время из-за обстрелов и близости линии фронта не проводились работы. <…> В здании медучреждения, [горбольницы №25 в Кировском районе Донецка] основанном в 1955 году, ни разу не проводился капитальный ремонт, также оно, начиная с 2014 года, неоднократно получало повреждения вследствие массированных атак со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС)", - написал он.

Пушилин уточнил, что для начала больницу подготовят к зимнему периоду - до наступления холодов закроют тепловой контур здания, в ремонте нуждается и кровля медучреждения.

По его словам, неврологическое и кардиологическое стационарные отделения данной больницы обслуживают жителей поселков Бирюзова, Абакумова, Лидиевки, Старомихайловки - это порядка 35 тыс. населения.

Ранее в Минстрое РФ сообщали, что Файзуллин с рабочей поездкой посетил ДНР. Вместе с Пушилиным он ознакомился с ходом строительства многоэтажек в Волновахе, где строители из региона-шефа Ямало-Ненецкого АО возводят пятиэтажку на улице Ленина, а также провел совещание по вопросам водоснабжения, подготовки ДНР к осенне-зимнему периоду и ходу восстановительных работ.