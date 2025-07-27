Депутат Рады Скороход: Украина теряет поколение из-за вывоза молодежи за границу

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Украинские родители массово вывозят сыновей в возрасте 16-17 лет за границу, что в итоге может привести страну к катастрофе, к потере поколения. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

В интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online ее попросили прокомментировать законодательную инициативу депутата Рады Александра Федиенко, который предложил разрешить выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет. "Я не слышала, чтобы такое обсуждалось <…>. Но будет ли решен этот вопрос, я думаю, что он больше поднимается к обсуждению для того, чтобы максимально снизить отток молодежи 16-17 лет, которых [родители] просто массово <...> вывозят за рубеж и, к сожалению, мы их теряем", - сказала она. Скороход отметила, что в итоге молодые люди ассимилируются за границей и оседают там. "Для нас, как минимум для государства, - это катастрофа", - подчеркнула она.

Скороход также добавила, что руководство страны не может "держать и не выпускать" за границу украинскую молодежь. "С другой стороны, у нас и так сумасшедший отток молодежи, но тем, что мы ее будем здесь удерживать, тоже вопрос не решается", - подытожила она.

Организованные туры по вывозу молодежи

Ранее доцент Киевской школы экономики Ольга Купец заявляла, что молодые люди младше 18 лет массово покидают Украину. На западе страны уже организованы "туры" по вывозу юношей. По ее словам, люди рассказывают, что наблюдают там автобусы, заполненные молодыми парнями, которые направляются в Словакию, но не ради обучения, а чтобы спастись от мобилизации.

Из-за нехватки учащихся на Украине к 1 сентября закроют более 400 школ, так как, согласно постановлению правительства, учителя школ, где учатся менее 45 учеников, перестанут получать зарплату из бюджета. Такая "оптимизация" ждет малокомплектные школы, расположенные во Львовской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой и Тернопольской областях, особенно в сельских районах, где мало детей.

Однако школы пустеют не только в сельской местности, но и в городах. Украинские СМИ уже неоднократно отмечали, что на фоне слухов о возможной мобилизации с 18-летнего возраста родители стремятся вывезти своих детей-школьников за границу. И если сначала это касалось только родителей мальчиков, то теперь это затрагивает также украинцев, растящих дочерей. По мнению директора одной из дистанционных школ Владимира Страшко, данная тенденция усилилась из-за появления публикаций о возможной мобилизации женщин. Депутат Верховной рады Анна Скороход в свою очередь считает, что если начнется мобилизация молодежи до 25 лет, то последствия будут катастрофические, "Украина потеряет поколение".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет.