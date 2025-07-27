Задержка вылета Пескова и СМИ не помешала освещать мероприятия Путина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президентские мероприятия в Санкт-Петербурге освещались прессой в полном объеме, несмотря на более чем двухчасовую задержку вылета самолета специального летного отряда "Россия", на борту которого находились пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, шеф протокола Владислав Китаев и журналисты кремлевского пула.

Небо над Санкт-Петербургом утром было закрыто из-за атаки беспилотников на Ленинградскую область. В аэропорту Пулково был введен план "Ковер", он не принимала рейсы.

Тем не менее все информационные сообщения с места были переданы оперативно и полно благодаря петербургским репортерами, немедленно прибывшим на место - к Главному адмиралтейству в центре Санкт-Петербурга.

К 11:30 мск Росавиация сняла ограничения на посадку в Пулково, и самолет с журналистами смог подняться в воздух. Полет занял 1 час 20 минут, и, прибыв в Петербург, репортеры кремлевского пула смогли немедленно начать работу вместе с президентом в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.