Как избавиться от мошек в квартире

Мошки способны быстро размножаться и буквально за пару дней заполонить кухню, ванную или комнату с цветами. Их можно заметить у мусорного ведра, в раковине, на подоконнике или прямо над фруктовой вазой. Чаще всего они появляются в теплое время года и могут задержаться надолго, если не знать способов, как с ними справиться

Почему в квартире появляются мошки

Причин появления мошек в квартире может быть несколько. Самые распространенные:

переспевшие фрукты и овощи, особенно бананы, виноград и яблоки, в открытом доступе на столе;

остатки еды и органические отходы в мусорном ведре;

стоячая вода в цветочных поддонах;

чрезмерный полив комнатных растений;

загрязненная раковина или слив в ванной;

влажность и тепло.

Мошки легко пробираются в дом через открытые окна, вентиляцию или оказываются здесь вместе с покупками, цветами, упаковками. Сначала их мало, но достаточно одного благоприятного участка, и они начинают стремительно размножаться. Нужно разобраться, откуда в квартире мошки, а после действовать быстро.

Какие бывают домашние мошки

В быту чаще всего встречаются:

плодовые мошки (дрозофилы) — очень мелкие, появляются возле фруктов, сладостей и винных бутылок. Не кусаются, но быстро размножаются;

цветочные мошки (сциариды) — чаще всего заводятся в комнатных растениях, особенно при чрезмерном поливе;

канализационные (или грибные) мошки — сероватые, пушистые, предпочитают влажные места, вроде ванной, слива или поддона под холодильником.

Знание разновидности поможет выбрать эффективное средство от мошек в квартире.

Почему важно избавиться от насекомых

Мошки кажутся безобидными: мелкие, не жалят, не кусаются. Но их присутствие в квартире создает целый ряд проблем.

Они активно контактируют с органическими отходами, плесенью и загрязненными поверхностями, а затем перелетают на еду. Это делает их потенциальными переносчиками бактерий и грибков, которые могут попасть в организм человека с продуктами питания. Особенно это опасно для детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. А у людей с чувствительной кожей или дыхательными путями даже безобидные насекомые могут вызывать аллергические реакции.

Еще насекомые портят пищу. Их личинки могут появиться в фруктах или овощах, особенно если те хранятся без холодильника. Даже если плод выглядит целым, внутри уже может начаться гниение из-за деятельности насекомых.

Постоянное мельтешение в воздухе, жужжание, появление новых особей раздражают и мешают расслабиться, создают ощущение неопрятности пространства.

Так что избавиться от мошек дома придется, и лучше сделать это, пока их еще не очень много.

Что может помочь сразу

Заметив дома первую же мошку, нужно осмотреть все потенциальные источники и устранить их:

выбросить все перезревшие или подгнивающие фрукты и овощи;

очистить мусорное ведро, продезинфицировать его, использовать плотно закрывающиеся пакеты;

проверить цветы: если почва слишком влажная, дать ей подсохнуть или заменить землю; вылить воду из поддонов под цветами;

промыть кухонную раковину, засыпав туда соды, залив уксуса и обдав эту смесь кипятком;

протереть все поверхности, особенно в зоне готовки и хранения продуктов;

обратить внимание на состояние воды и водорослей в домашнем аквариуме, если такой есть. Размножение мошек может начинаться там. При необходимости сменить воду и растения в нем;

переложить продукты для хранения в герметичные контейнеры.

Эти шаги помогут быстро избавиться от мошек в квартире, если они еще не успели расплодиться в большом количестве. Но если проблема зашла дальше, потребуются дополнительные меры.

Натуральные запахи и растения, отпугивающие насекомых

Для тех, кто предпочитает обходиться без химии, на помощь придут растения и натуральные запахи, которые действуют как мягкие, но действенные отпугиватели. В отличие от ловушек и аэрозолей, они не уничтожают мошек, а делают помещение для них непривлекательным.

Особенно хорошо работают свежие ароматные травы, которые можно держать на подоконнике или кухонной полке:

базилик: его резкий пряный запах не любят многие виды насекомых. Можно выращивать в горшке или держать свежие пучки в стакане с водой;

герань: это растение с устойчивым ароматом, который отпугивает не только мошек, но и комаров;

мята: прекрасно освежает воздух и отпугивает мошек. Используют как свежие листья, так и эфирное масло;

розмарин: пряная трава, которую добавляют в блюда.

Для дополнительного эффекта можно капнуть эфирного масла на кусочек ваты или ватный диск и положить его в излюбленное мошками место: за цветочным горшком, под мойкой, рядом с мусорным ведром или подоконником. Подойдут масла:

чайного дерева;

лимонника;

эвкалипта;

бергамота;

лемонграсса.

Также отпугивающим действием обладает цедра апельсина с гвоздикой. Если воткнуть бутоны гвоздики в кожуру цитруса и разложить по углам кухни, это создаст устойчивый аромат, который не понравится насекомым.

Экспериментировать с запахами лучше в теплое время года, когда окна открыты и мошки могут залетать с улицы. В качестве приятного бонуса натуральные запахи улучшат атмосферу в доме, однако стоит быть осторожными с растениями и маслами, если в квартире живут аллергики.

Народные способы

Когда источники устранены, но отдельные мошки все еще летают по дому, можно прибегнуть к домашним ловушкам. Они простые, недорогие и довольно действенные.

Уксусная ловушка

В стакан наливают яблочный уксус, добавляют каплю моющего средства, чтобы нарушить поверхностное натяжение, и оставляют на кухне. Резкий запах уксуса привлекает мошек, а моющее средство не дает им выбраться.

Ловушка из вина или пива

Открытую бутылку с остатками вина или пива оставляют в зоне, где летают насекомые. Напитки их привлекают, они залетают внутрь и гибнут.

Банан в пакете

Внутрь полиэтиленового пакета или пластикового стакана кладут кусочек банана, завязывают или затягивают пищевой пленкой, оставив маленькую щель. Мошки залетают внутрь, но выбраться уже не могут. Пакет утилизируют вместе с "уловом".

Липкая ловушка

Можно использовать обычную липкую ленту от мух или сделать ловушку своими руками, намазав бумагу медом или сиропом. Такие приспособления хороши для кухни.

Все эти методы помогают справиться с единичными экземплярами и подходят для начальной стадии заражения.

Средства из магазина

Если народные способы не помогли или мошек в квартире развелось слишком много, пришло время избавиться от них с помощью промышленных средств.

Аэрозоли от летающих насекомых

Их можно распылить в местах скопления: на кухне, в ванной, возле мусорного ведра. Они действуют быстро и убивают насекомых уже через несколько минут. К их минусам относятся резкий запах и возможная токсичность для людей и животных.

Фумигаторы и пластины

Работают постепенно, но долго. Они вставляются в розетку и начинают испарять инсектицид. Эффективны против летающих насекомых, в том числе дрозофил. Лучше использовать в ночное время и с закрытыми окнами.

Ловушки с аттрактантом

Продаются в виде баночек или коробочек с приманкой внутри. Мошки туда залетают и уже не могут выбраться. Особенно хорошо работают против плодовых мошек.

Гели и концентраты для обработки стоков

Если мошки появились из слива в ванной или кухне, вероятно, в трубе накопился органический налет. Для таких случаев используют специальные чистящие составы, которые разрушают органику и уничтожают личинки насекомых.

Перед применением любого средства важно внимательно прочитать инструкцию и соблюдать меры предосторожности. Необходимо проветривать помещения, не распылять ничего рядом или над пищевыми продуктами, помнить о детях и домашних животных, которые могут касаться обработанных поверхностей. Также нужно понимать, что однократное использование чаще всего дает краткосрочный результат, а для устойчивого эффекта необходима комплексная обработка и устранение очагов размножения.

Как обезопасить комнатные растения

Мошки с удовольствием используют цветочные горшки для жизни и размножения. Особенно привлекательны они зимой или весной, когда растения находятся в состоянии покоя, а почва остается влажной. Цветочные мошки (сциариды, грибные комарики) не кусаются, но портят внешний вид и могут повредить корни молодых растений.

Чтобы избавиться от мошек в цветах, нужно:

дать земле полностью просохнуть: мошки не любят сухую среду;

посыпать поверхность грунта песком, корицей или сухой горчицей — они отпугивают насекомых;

полить почву слабым раствором марганцовки или специальным инсектицидом;

пересадить растение в новую землю, если заражение сильное;

использовать желтые липкие ловушки, на них активно летят взрослые особи.

Если растения появляются в доме регулярно, необходимо внимательно осматривать каждое новое: нередко мошки попадают в дом именно с очередной покупкой.

Как организовать хранение продуктов, чтобы не привлекать мошек в квартиру

Мошки предпочитают теплые, темные и плохо проветриваемые помещения, где есть доступ к еде. Поэтому балконы, кладовки и подвалы с домашними заготовками, крупами или овощами — излюбленные места их обитания. Чтобы избежать этого, важно грамотно организовать хранение продуктов.

Крупы, мука и сахар должны храниться не в бумажной или пластиковой заводской упаковке, а в герметичных стеклянных или пластиковых контейнерах с плотно закрывающейся крышкой. Это защитит не только от мошек, но и от пищевой моли и жучков.

Лук и чеснок лучше не хранить в полиэтиленовых пакетах. Они быстро начинают преть, особенно в сыром помещении. Идеально подойдет проветриваемая плетеная корзина, деревянные или пластиковые ящики с отверстиями, установленные на полке, а не на полу. Это снизит влажность вокруг и предотвратит гниение.

Домашние заготовки (варенье, соленья, компоты) нужно регулярно осматривать. Даже небольшая протечка банки может привлечь мошек. Крышки должны быть герметично закручены, а банки чистыми и сухими снаружи. Особенно тщательно стоит проверять крышки на вздутие — с него часто начинается нарушение герметичности.

Рядом с заготовками не стоит хранить переспевшие фрукты или овощи, поскольку они быстро становятся источником запаха и точки размножения мошек. Если спелый урожай складируется на балконе, нужно вовремя убирать подгнившие экземпляры и следить за чистотой тары, в которой все хранится.

Чайный гриб (комбуча) — одно из самых любимых дрозофилами мест для жизни и размножения. Чтобы не допускать этого, необходимо часто менять марлю на горлышке банки с грибом и делать ее достаточно плотной, складывая в три-четыре слоя. Если мошки уже завелись в грибе и отложили личинки, его нужно аккуратно промыть под едва теплой проточной водой и полностью поменять наполнение банки, залив свежую питательную среду.

Эти простые меры помогут сохранить и продукты, и порядок и сделают балкон или кладовку местом хранения, а не рассадником мошек.

Профилактика

Чтобы мошки не вернулись, важно придерживаться простых правил профилактики:

хранение фруктов и овощей в холодильнике или закрытых контейнерах;

регулярный вынос мусора и поддержание мусорного ведра в чистоте;

использование сеток на сливах, особенно в кухонной раковине;

проветривание квартиры, отдельное внимание нужно уделять кухне и ванной;

умеренный полив комнатных растений: лучше подсушить, чем перелить;

проверка земли перед посадкой цветов и осмотр новых растений, чтобы не принести в дом личинки;

обработка стоков кипятком, содой и уксусом раз в несколько дней.

Также можно профилактически использовать натуральные отпугиватели: растения или эфирные масла лаванды, эвкалипта, цитронеллы. Несколько капель на ватном диске, положенном у окна или рядом с цветами, помогут отпугнуть насекомых. Это особенно актуально летом, когда мошки с улицы легко попадают в дом.

Если соблюдать эти меры, вероятность того, что мошки появятся в квартире, сводится к минимуму.

Когда стоит обращаться к специалистам

Если меры не сработали и дома продолжают размножаться мошки, стоит подумать о профессиональной помощи. Бывают ситуации, когда насекомые постоянно появляются из труднодоступных мест: вентиляции, трещин в полу, трубопроводов, подвалов. В таких случаях бытовые средства могут оказаться бессильны.

Обращение в санитарную службу или частную дезинсекционную компанию оправдано, если:

мошки появляются ежедневно, несмотря на регулярную уборку;

невозможно определить их источник;

в квартире много комнатных растений с признаками заражения;

есть подозрение на заражение канализационных систем;

в квартире живут дети или аллергики, и использовать химические средства самостоятельно нежелательно.

Профессионалы проведут осмотр, определят источник, подберут подходящее средство и обработают помещение с учетом безопасности жильцов.