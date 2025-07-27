В ЛНР прошел первый кубок по страйкболу

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Первый кубок региона по страйкболу прошел в Луганской Народной Республике, передает корреспондент ТАСС.

Как сказал журналистам глава Федерации страйкбола ЛНР Илья Жук, в турнире, организованном при поддержке местных властей, Министерства спорта ЛНР и 3-й общевойсковой армии, приняли участие около 50 человек. Они представляли четыре команды из ЛНР, ДНР и Ростовской области.

В состав одной из команд вошли военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. "Это инструкторы, которые готовят личный состав перед выполнением боевых задач. Для них это не первый опыт страйкбольной игры, поскольку при подготовке военнослужащих на полигоне у нас используется такое оружие", - отметил помощник командира бригады по физподготовке майор Александр Матвиенко.