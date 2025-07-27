Первый рейс из Москвы в Пхеньян вылетел из Шереметьево

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из Шереметьево. Время в пути составит восемь часов пять минут, в столицу КНДР он прибудет в 09:00 по местному времени.

Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") осуществляет рейс на самолете Boeing 777-200ER, который может принять на борт 440 человек.

Обратный рейс запланирован на 29 июля.

В начале июля Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Далее, как отмечали в Минтрансе, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц - для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов.

В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения.