Около 1 тыс. школьников допустили к финалу "Большой перемены" в "Артеке"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Почти 1 тыс. школьников из 67 регионов России и из-за рубежа участвуют в финале всероссийского конкурса "Большая перемена" в международном детском центре "Артек", который стартовал 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "Артека".

Всероссийский конкурс "Большая перемена" - флагманский проект "Движения первых". С 2020 года он помогает школьникам и учащимся российских и зарубежных колледжей раскрывать свои таланты, получать поддержку наставников, находить друзей и единомышленников. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодежь и дети".

"27 июля в международном детском центре "Артек" стартовал финал всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 5-7 классов и старшеклассников из-за рубежа - участников международного трека. В заключительном этапе примут участие 700 российских учеников из 67 регионов России и более 200 школьников из порядка 30 стран", - говорится в сообщении.

Наибольшее число финалистов конкурса среди учеников 5-7 классов из Краснодарского края, Свердловской, Белгородской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Кемеровской и Ростовской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. В финале дети пройдут образовательную программу, которая включает деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги. Ведущие эксперты в области образования, просвещения, науки, медиа, креативных индустрий и спорта проведут для них интерактивные лекции, мотивационные встречи и визионерские дискуссии.

Победителями конкурса "Большая перемена" станут 300 школьников 5-7 классов, они отправятся в "Путешествие мечты" на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно. Обновленный маршрут пройдет через Пермь и Омск. Победители международного трека среди выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в ведущих российских вузах.