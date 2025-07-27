В Болгарии в День ВМФ России возложили венки и цветы к могиле советского моряка

ВАРНА /Болгария/, 27 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику советскому моряку мичману Гавриилу Красюку прошла в День военно-морского флота России в болгарской Варне. Как сообщает корреспондент ТАСС, у памятника герою Великой Отечественной войны собрались российские соотечественники, представители болгарских общественных организаций и политических объединений, болгарские моряки и горожане, возглавил памятное событие и.о. военного атташе России в Болгарии подполковник Вадим Долгих.

"Военно-морской флот России является правопреемником Военно-морского флота СССР, который принимал участие в освобождении Болгарии от фашистов. Мичман Красюк был в числе освободителей и навечно остался в болгарской земле. Большое спасибо, что вы собрались в праздник ВМФ России у памятника герою, чтобы в его лице отдать дань памяти всем тем, кто освобождал Европу от фашистских захватчиков. Поклон нашим героическим предкам", - приветствовал участников церемонии военный дипломат.

Мичман Гавриил Красюк погиб при форсировании Днестровского лимана в составе 369-го морского пехотного батальона 3-го Украинского фронта в августе 1944 года, а его тело на пляже болгарской Варны было обнаружено в начале сентября. Прах героя был перезахоронен в Приморском саду Варны на Аллее Возрождения. Мраморная стела в его память была торжественно открыта в мае 1951 года.