В Белоруссии, Чили и на Кипре прошли акции памяти по погибшим на Донбассе детям

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Памятные акции по детям, погибшим на Донбассе, прошли в Чили, Белоруссии и на Кипре при поддержке местных Русских домов. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

Так, при поддержке Русского дома в Чили и в сотрудничестве с культурной организацией "Екатерина", а также движением "Волонтерская рота боевого братства" состоялась иммерсивная выставка, посвященная детям Донбасса - "тем, чья жизнь оборвалась слишком рано". В рамках инсталляции была представлена хронология событий, развивавшихся на Украине и, в частности, на Донбассе с 2014 года, информировали ТАСС организаторы.

Со сцены прозвучали рассказы о личных судьбах детей, чья жизнь была разрушена в результате действий преступного киевского режима. Некоторые из этих историй, а также фотографии детей проецировались на стены зала с использованием технологии оживления изображения.

"Сотрудники Русского дома в Минске вместе с военно-патриотическим клубом "Орлята. Наследники Победы!" провели памятную акцию: почтили память жертв минутой молчания и запустили в небо белые шары - символ скорби, - поделились в Россотрудничестве. - Русский дом в Гродно представил онлайн выставку, подготовленную Всероссийским добровольческим молодежным общественным движением "Волонтерская рота боевого братства".

На Кипре местные жители и российские соотечественники собрались у Русского дома в Никосии, люди принесли бумажные журавлики, свечи, детские игрушки и цветы. "Сегодня мы молимся о мире и прекращении кровопролития. Но мы молимся не о мире через силу, страх, ложь или ненависть. Мы молимся о справедливом мире, основанном на дружбе, взаимном уважении и любви, которые веками соединяли наши народы. Именно такой мир даст нашим детям право на счастливое детство, а матерям право встречать рассвет без тревоги и ужаса", - сказал председатель Координационного совета российских соотечественников на Кипре Дмитрий Апраксин, обращаясь к собравшимся.