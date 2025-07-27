В Пятигорске назвали победителей фестиваля-конкурса "Парус"

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Церемония награждения победителей фестиваля-конкурса "Парус", посвященного М. Ю. Лермонтову, прошла в музее поэта в Пятигорске, передает корреспондент ТАСС.

Победителем в номинации "Лучшая музыкальная композиция на стихи М. Ю. Лермонтова" стала Гальсар Байгускарова, она же получила специальный приз организационного комитета фестиваля. Специальный приз художественного руководителя фестиваля вручили Михаилу Малевичу.

Фестиваль "Парус" - это фестиваль - конкурс профессиональных композиторов, основная идея которого - создание нового музыкального материала на произведения М. Ю. Лермонтова. Для участия в конкурсе рассматривались музыкальные композиции, написанные на стихотворения классика. В конкурсе приняли участие профессиональные композиторы в возрасте от 18 до 75 лет из 21 региона России и из ближнего зарубежья.

В составе экспертного совета - создатель и художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков, композиторы Игорь Матвиенко, Иван Бурляев, Тимур Эзугбая.

"Цель нашего фестиваля - чтобы поэзия Лермонтова звучала по-новому и стала ближе к нам сегодняшним", - сказал на церемонии Безруков.

По итогам фестиваля создан музыкальный альбом, в него вошли восемь композиций. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.