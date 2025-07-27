В Италии проходят приуроченные ко дню против русофобии мероприятия

РИМ, 27 июля. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные к национальному дню борьбы с русофобией, проходят в воскресенье в нескольких городах Италии. Как рассказал ТАСС итальянский журналист Винченцо Лоруссо, работающий в Донбассе и выступивший организатором инициативы, в Генуе с утра были развешены "более ста плакатов с призывами против цензуры искусства, культуры и правды".

"Организовать все всего за четыре дня казалось невозможным, но тем не менее многие итальянцы захотели внести свой вклад. В Прадамано на мероприятие пришли несколько десятков людей, которые хотели отдать дань уважения русской музыке, был исполнен государственный гимн России", - отметил Лоруссо. Там же потом был показан документальный фильм RT "Русофобия: история ненависти", который журналист сам перевел на итальянский язык, а также состоялась дискуссия, к которой по видеосвязи присоединились в том числе шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди и журналистка Фьямметта Кукурния, вдова политического деятеля и публициста Джульетто Кьезы. Демонстрации фильма проходят в воскресенье еще в пяти городах - в Бари, Витербо, Конфленти, Серрастретте и Сегроминьо-ин-Монте.

Как подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС Андреа Лучиди, быстрая реакция итальянцев на призыв к проведению дня борьбы с русофобией "показывает, что общество в республике не приемлет подобную политику и ни при каких обстоятельствах не готово выступать против России". "Итальянцы хотят знать точку зрения России", - сказал он.

Русский дом в Риме также поддержал "День борьбы с русофобией" и приурочил к этой акции концерт молодых скрипачей - студентов российский музыкальных колледжей, которые исполнили в базилике Сан Витале в центре итальянской столицы произведения Александра Глазунова, Игоря Стравинского, Арама Хачатуряна.

26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления в летней школе дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) для представителей госуправления выразила мнение, что необходимо учредить Международный день борьбы с русофобией. Винченцо Лоруссо сообщил, что в Италии эту инициативу поддержат и будут готовы на протяжении месяца организовывать посвященные этому дню мероприятия. "Почему целый месяц? Все просто: весь мир любит Россию, ее культуру, искусство, музыку и литературу", - сказал журналист.

Национальный день борьбы с русофобией проходит в Италии 27 июля. В воскресенье в Казерте в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра должен был выступать народный артист РФ Валерий Гергиев. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля. Однако 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта.