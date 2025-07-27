{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Италии проходят приуроченные ко дню против русофобии мероприятия

Организовать все всего за четыре дня казалось невозможным, но тем не менее многие итальянцы захотели внести свой вклад, отметил итальянский журналист Винченцо Лоруссо, работающий в Донбассе и выступивший организатором инициативы

РИМ, 27 июля. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные к национальному дню борьбы с русофобией, проходят в воскресенье в нескольких городах Италии. Как рассказал ТАСС итальянский журналист Винченцо Лоруссо, работающий в Донбассе и выступивший организатором инициативы, в Генуе с утра были развешены "более ста плакатов с призывами против цензуры искусства, культуры и правды".

"Организовать все всего за четыре дня казалось невозможным, но тем не менее многие итальянцы захотели внести свой вклад. В Прадамано на мероприятие пришли несколько десятков людей, которые хотели отдать дань уважения русской музыке, был исполнен государственный гимн России", - отметил Лоруссо. Там же потом был показан документальный фильм RT "Русофобия: история ненависти", который журналист сам перевел на итальянский язык, а также состоялась дискуссия, к которой по видеосвязи присоединились в том числе шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди и журналистка Фьямметта Кукурния, вдова политического деятеля и публициста Джульетто Кьезы. Демонстрации фильма проходят в воскресенье еще в пяти городах - в Бари, Витербо, Конфленти, Серрастретте и Сегроминьо-ин-Монте.

Как подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС Андреа Лучиди, быстрая реакция итальянцев на призыв к проведению дня борьбы с русофобией "показывает, что общество в республике не приемлет подобную политику и ни при каких обстоятельствах не готово выступать против России". "Итальянцы хотят знать точку зрения России", - сказал он.

Русский дом в Риме также поддержал "День борьбы с русофобией" и приурочил к этой акции концерт молодых скрипачей - студентов российский музыкальных колледжей, которые исполнили в базилике Сан Витале в центре итальянской столицы произведения Александра Глазунова, Игоря Стравинского, Арама Хачатуряна.

26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления в летней школе дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) для представителей госуправления выразила мнение, что необходимо учредить Международный день борьбы с русофобией. Винченцо Лоруссо сообщил, что в Италии эту инициативу поддержат и будут готовы на протяжении месяца организовывать посвященные этому дню мероприятия. "Почему целый месяц? Все просто: весь мир любит Россию, ее культуру, искусство, музыку и литературу", - сказал журналист.

Национальный день борьбы с русофобией проходит в Италии 27 июля. В воскресенье в Казерте в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра должен был выступать народный артист РФ Валерий Гергиев. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля. Однако 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта.

Теги
Италия
В селе Варсит Дагестана открыли мемориал погибшим в ВОВ и локальных конфликтах
Врио главы Кайтагского района республики Запир Гасанов назвал установку мемориального комплекса выражением глубокого уважения к памяти героев
Читать полностью