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Мишустин 28 июля приедет в Омск

Председатель правительства посетит Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского и госпиталь для ветеранов войн, сообщили в пресс-службе кабмина

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит Омск, сообщает пресс-служба кабмина.

"28 июля в Омске Михаил Мишустин посетит Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского и госпиталь для ветеранов войн. Также запланирована встреча председателя правительства с губернатором Омской области Виталием Хоценко", - говорится в сообщении.

В мероприятиях поездки примут участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОмская область
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