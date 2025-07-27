Мишустин 28 июля приедет в Омск

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит Омск, сообщает пресс-служба кабмина.

"28 июля в Омске Михаил Мишустин посетит Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского и госпиталь для ветеранов войн. Также запланирована встреча председателя правительства с губернатором Омской области Виталием Хоценко", - говорится в сообщении.

В мероприятиях поездки примут участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.