В Мичуринске разработают рецептуры для 3 тыс. национальных блюд народов РФ

ТАМБОВ, 27 июля. /ТАСС/. Проект по разработке рецептур и регламентов приготовления национальных блюд народов России запустили ученые научного-производственного центра в Мичуринске Тамбовской области. Всего планируется подготовить документацию почти по 3 тыс. различных блюд, рассказал ТАСС директор научно-производственного центра "Агропищепром" Сергей Колесников.

"Мы запустили совершенно новую программу по рецептурам национальных кухонь народов России, потому что кулинария страны - это не просто отдельная культура, но и наше национальное достояние. <…> Это масштабный проект, очень объемная работа, которую до этого никто не проводил. Сейчас мы активно аккумулируем самые интересные рецепты и одновременно готовим по ним четкие рецептуры, описываем технологии приготовления с учетом местных особенностей, всего планируем подготовить порядка трех тысяч рецептур", - рассказал собеседник агентства.

По словам Колесникова, в последующем разработанную нормативную документацию могут использовать в своей работе предприятия пищевой промышленности, занимающиеся производством как готовых продуктов, так и полуфабрикатов, а также предприятия общепита. "На первом этапе в проект войдут рецепты русской, мордовской, татарской, дагестанской кухонь, в последующем расширим географию. Обязательно будем учитывать территориальные особенности той или иной кухни, ведь те же пельмени, борщ, окрошку в разных регионах России готовят по-разному", - пояснил ученый.

НПЦ "Агропищепром" является одной из опорных научно-исследовательских площадок единственного в России аграрного наукограда Мичуринска. Центр занимается разработкой и внедрением на предприятия России и стран таможенного союза функционального детского и спортивного питания. В 2014 году на его базе был создан центр садоводства им. И. В. Мичурина, который специализируется на исследованиях в области селекции, генетики, биотехнологии и микробиологии растений.