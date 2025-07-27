Депутат Боярский опроверг слухи о блокировке WhatsApp в России 1 августа

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский указал на несостоятельность слухов о возможном прекращении работы приложения WhatsApp на территории России 1 августа. Ранее информация о предстоящей блокировке мессенджера появилась в некоторых СМИ.

"Опять воскресенье, звонящий телефон и вопросы о WhatsApp. Коллеги, при всем уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников", - написал Боярский в своем Telegram-канале.

Тема возможной блокировки мессенджера в РФ начала активно обсуждаться после того, как президент России Владимир Путин поручил правительству подумать насчет дополнительных ограничений на использование ПО из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов. После этого первый зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин высказал мнение, что WhatsApp "с очень большой долей вероятности" попадет в список сервисов, подлежащих ограничениям.