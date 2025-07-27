Новгородский музей планирует увеличить посещаемость на 30%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Новгородский музей-заповедник планирует увеличить посещаемость по итогам года на 30%. Этому будут способствовать уже открывшиеся новые экспозиции, в том числе постоянные, а также планируемые к открытию, сообщил ТАСС гендиректор музея Сергей Брюн.

"В этом году в общей сложности на Ярославовом дворище откроются четыре экспозиции. Это действительно значительный объем работы, особенно учитывая их сложность, разнообразие и взаимодополняющий характер. Пятую экспозицию планируется представить в следующем году, а затем - по мере готовности новых объектов. Таким образом, череда музейных премьер продолжится в ближайшие несколько лет. Мы наблюдаем колоссальный рост посещаемости: показатели уже превысили рекорд аналогичного периода прошлого года. Ожидается, что эта тенденция сохранится, и общий рост составит около 30%, во многом благодаря открытию новых площадок", - сказал Брюн.

Он также отметил, что за период, охваченный в одном из видеороликов музея (от Дня России до Дня России), было открыто пять новых постоянных экспозиций. "Речь идет именно о новых экспозициях, а не о реконструкции старых или временных выставках. По сути, мы создали пять новых музеев", - подчеркнул Брюн.

Генеральный директор пояснил, что такая активность продиктована не стремлением к количеству или скорости ради них самих. По его словам, музей не должен превращаться в парк развлечений, это вопрос интенсивности музейной жизни. При этом параллельно ведется постоянная работа по обновлению и дополнению уже существующих постоянных экспозиций.

В 2024 году музей посетило почти 1,4 млн человек. На это повлияли в том числе предпринимаемые командой Новгородского музея-заповедника шаги - проведенный в 2024 году ребрендинг, новый подход к наружной и онлайн рекламе, коллаборация с сервисами Яндекса, благоустройство территорий, новые входные зоны и линейки сувенирной продукции, открытие новых выставок и музейных площадок, активная социальная и медийная повестка, новые просветительские, издательские и концертные программы. В 2025 году Новгородскому музею-заповеднику, одному из старейших музеев России, исполнилось 160 лет.