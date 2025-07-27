В селе Варсит Дагестана открыли мемориал погибшим в ВОВ и локальных конфликтах

МАХАЧКАЛА, 27 июля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах открыли в дагестанском селе Варсит. Об этом журналистам сообщил врио главы Кайтагского района Дагестана Запир Гасанов.

"Принял участие в торжественном открытии мемориального комплекса, посвященного жителям села Варсит, павшим в годы Великой Отечественной войны, а также участникам локальных и региональных конфликтов. Комплекс включает в себя памятник героям Великой Отечественной войны и стелу в память о тех, кто погиб в более поздних вооруженных столкновениях", - сказал Гасанов.

По его словам, установка мемориального комплекса стала выражением глубокого уважения к памяти героев.

"Хочу отметить значимость проекта и поблагодарить жителей Варсита за инициативу и участие в создании мемориала. Организовать сбор средств и строительство подобных памятников - поступок, заслуживающий большого уважения. Церемонию также посетили депутат Народного собрания Республики Дагестан Узлипат Гасанова и прокурор Кайтагской межрайонной прокуратуры Гаджимурад Арадахов", - добавил Гасанов.