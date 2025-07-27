Абдельмаджид Теббун направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму

ТУНИС, 27 июля. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой в Амурской области, в результате которой погибли 48 человек.

"В этих скорбных обстоятельствах я хочу от имени народа и правительства Алжира, а также от себя лично выразить вам, дружественному российскому народу, и через вас - семьям погибших - мои искренние соболезнования и выразить свое глубокое сочувствие и солидарность", - приводит пресс-служба Теббуна выдержку из телеграммы.