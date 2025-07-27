"Молодая Гвардия Единой России" расширяет международное сотрудничество

Зампредседателя организации Никита Бурвиков подчеркнул, что "сегодня мировое сообщество живет в переломное время, когда гегемония западных стран ослабевает и появляются новые центры силы на Востоке и Юге"

КАРАКАС, 27 июля. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) активно развивает международное сотрудничество, ее представители в Каракасе приняли участие в Саммите народов за мир и против войны и выступили наблюдателями на муниципальных выборах в Боливарианской Республике. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС заместитель председателя "Молодой Гвардии" Никита Бурвиков.

"Мы уже несколько лет активно развиваем международное сотрудничество с молодежными ячейками политических партий дружественных стран по всему миру, участвуем в международных конференциях, принимаем делегации других стран у нас на Родине", - рассказал Бурвиков. Он отметил, что "сегодня мировое сообщество живет в переломное время, когда гегемония западных стран ослабевает и появляются новые центры силы на Востоке и Юге". "Именно вопросам формирования многополярного мира и антивоенной повестке дня был посвящен народный саммит за мир и против войны в Каракасе, участие в котором приняла делегация нашей организации", - подчеркнул Бурвиков. Были подтверждены принципы соблюдения международного права, защиты мира в условиях глобального нарастания вооруженных сил и угроз.

Бурвиков сообщил, что 27 июля представители МГЕР присоединились к международным наблюдателям на муниципальных выборах, посетили несколько избирательных участков в Каракасе. Нарушений выявлено не было.

"Молодая Гвардия Единой России" не в первый раз работает в Венесуэле, активисты нашей организации выступали международными наблюдателями на парламентских выборах в мае нынешнего года. На центральной площади Каракаса имени Симона Боливара молодогвардейцы открыли мурал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и маршалу Георгию Константиновичу Жукову", - рассказал руководитель делегации. Он подчеркнул, что "Молодая Гвардия" "продолжит работу по сохранению исторической правды и национальной идентичности не только в России, но и во всем мире".