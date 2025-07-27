В работе конференции наряду с российской делегацией принимают участие представители МИД, аналитических центров и ведущих вузов ЮАР, а также политологи и эксперты из стран региона

ПРЕТОРИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Третья Российско-африканская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет 28 июля в Претории в условиях значительного интереса к ней научного и дипломатического сообщества Африки. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве иностранных дел и сотрудничества ЮАР, представители которого участвуют в ее работе.

"Конференция проходит в здании, где традиционно правительство ЮАР проводит крупные мероприятия с участием глав государств и правительств зарубежных стран, - отметил собеседник агентства. - Это подчеркивает уровень конференции и ее престиж".

В работе конференции наряду с российской делегацией принимают участие представители МИД, аналитических центров и ведущих вузов ЮАР, политологи и эксперты из стран Африки. "Ее главная тема - "Realpolitik в расколотом мире: переосмысление связей между Россией и Южной Африкой в глобальном и африканском контексте".

"Ключевой задачей конференции является экспертная проработка сотрудничества России с африканскими странами в БРИКС, в Группе двадцати (G20), - сообщил ТАСС программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", куратор нынешней конференции Олег Барабанов. - ЮАР сейчас является председателем G20 и будет проводить свой саммит. Кроме того, большая повестка определена саммитом Россия - Африка, состоявшимся в Петербурге два года назад, и министерской конференцией, которая была в прошлом году. Соответственно, Валдайская конференция продолжает традицию российско-африканских экспертных мероприятий Валдайского клуба".

Барабанов напомнил, что нынешняя конференция - третья по счету, посвященная Африке. "Первая состоялась в Петербурге на полях саммита Россия - Африка, - сказал он. - Вторая прошла в 2024 году в Танзании. При этом уже с 2019 года, с первого саммита Россия - Африка, Валдайский клуб регулярно публикует свои экспертные доклады, где дает текущий обзор российско-африканских отношений. Эти доклады носят острый проблемный характер. Мы стараемся не замалчивать трудности, предлагаем конструктивные возможности их решения для того, чтобы сотрудничество России с африканскими странами было эффективным".

БРИКС и G20

В рамках конференции пройдут четыре сессии, две из которых закрыты для СМИ. Работа начнется с обсуждения проблем, касающихся БРИКС и G20. Для дискуссии вынесен вопрос о стратегической роли этих объединений в меняющемся глобальном порядке.

В представленных на сессию документах отмечается, что за последние годы значительно вырос интерес к БРИКС со стороны глобального Юга и других незападных государств, которые рассматривают членство в объединении или статус страны-партнера как средство реализации своих приоритетов в области развития и внешней политики. Свидетельством этой тенденции стал саммит БРИКС в ЮАР в 2023 году, на котором было принято решение о принятии в объединение новых стран, а в 2024 году, на саммите БРИКС в России, был сформирован круг партнеров БРИКС.

Вторая сессия посвящена рассмотрению вопросов гуманитарного сотрудничества и роли исторической памяти в отношениях России с ЮАР и другими африканскими странами. На ней предстоит обсудить, в какой степени историческое наследие определяет гуманитарную повестку современных отношений между РФ и странами Африки, какие подходы позволяют наиболее полно систематизировать существующие инициативы сотрудничества и с какими вызовами и возможностями сталкиваются эти подходы.

Закрытая часть конференции

Закрытая для СМИ часть встречи начнется с сессии, посвященной двусторонним отношениям России и ЮАР, анализу их состояния и перспектив. Задача дискуссии - дать критическую оценку эволюции отношений между двумя странами, проанализировав как предыдущие инициативы, так и текущие вызовы, связанные с глобальными геополитическими и внутриполитическими событиями. Будут обсуждаться пути для поддержания устойчивого и взаимовыгодного партнерства, соответствующего приоритетам Африки в области развития и более широкой повестке глобального Юга.

Работа конференции завершится сессией, получившей название "Трамп и мировой порядок". В ее подготовительных документах отмечается, что последние изменения во внешней политике США при президенте Дональде Трампе представляют собой резкий контраст с традиционными американскими подходами к международным делам. Задача сессии - оценить, как новые внешнеполитические подходы США могут повлиять на глобальную политику в среднесрочной перспективе, и проанализировать возможности России и африканских стран по стратегическому взаимодействию в этих условиях с опорой на национальные интересы.

Для стран Африки специализированные конференции клуба "Валдай" являются важными форумами, которые помогают политическому классу и интеллектуальным элитам континента уточнить подходы в решении геополитических задач и определить новые пути развития своих стран.