Продукцию этого производителя ранее сочли некачественной специалисты белорусской санитарно-эпидемиологической службы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Козинак "Азовской кондитерской фабрики" соответствует нормам по содержанию кадмия. Это следует из письма главы Роспотребнадзора Анны Поповой в ответ на обращение председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова (ЛДПР).

Ранее в СМИ появилась информация о нарушении компанией санитарных норм. Кроме того, продукцию этого производителя посчитали некачественной специалисты белорусской санитарно-эпидемиологической службы. В частности, в халве с курагой "Азовской кондитерской фабрики" были выявлены бактерии группы кишечной палочки, в рахат-лукуме - плесень, а в козинаке - превышение кадмия. Леонов направил главе Роспотребнадзора обращение, в котором попросил ведомство проверить продукцию компании.

"По результатам проведенных исследований козинак подсолнечный соответствует требованиям действующего законодательства по содержанию кадмия", - говорится в письме, которое есть в распоряжении ТАСС.

Вместе с тем в документе отмечается, что "в рамках обеспечения качества и безопасности пищевой продукции" "Азовская кондитерская фабрика" ужесточила требования, которые касаются использования продовольственного сырья и выработки готовых пищевых товаров.

Письмо Поповой также содержит информацию о рахат-лукуме и халве с курагой, которые председатель думского комитета попросил проверить. "Информация о несоответствии халвы с курагой и рахат-лукума производства ООО "Азовская кондитерская фабрика" гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям направлена в территориальные органы Роспотребнадзора для принятия мер в установленном порядке", - указала глава ведомства.