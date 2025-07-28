Мощный антициклон продолжит удерживать температуру воздуха выше средних значений на несколько градусов

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Аномальная жара сохранится на юге Приморского края до конца текущей недели. Как рассказал ТАСС глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай, мощный антициклон продолжит удерживать температуру воздуха выше средних значений на несколько градусов.

Период аномальной жары в Приморском крае, когда температура в некоторых районах достигает плюс 37 градусов, с некоторыми перерывами длится в Приморье уже больше месяца. Региональный гидрометцентр регистрировал температуру воздуха выше среднего климатического значения на 7 градусов, а с начала лета уже пять раз во Владивостоке был побит ее рекорд.

"Антициклон, который все это время отводил от Приморского края холодные воздушные массы, сейчас не такой мощный, как в июне, свои позиции он немного сдал. Однако за юг Приморья он еще цепляется, что приводит к засухе в южных районах. При этом чуть севернее уже мы видим обильные дожди, как накануне в Кавалерово выпало 40 мм осадков за сутки. И вот такая жара и духота на юге края будет еще до конца недели", - рассказал Кубай.

Он добавил, что в ближайшую среду пройдет еще один атмосферный фронт с сильными дождями, но и он принесет облегчение только в центральные и северные районы края. А на юге ожидается тепловая аномалия на 5 и более градусов выше средних многолетних значений.

Также, по данным главы Примгидромета, морская вода в акватории Приморского края демонстрирует высокие температуры. В акватории залива Посьет сейчас 29 градусов тепла, в районе Токаревского маяка во Владивостоке - плюс 26. Такая температура у поверхности воды сегодня соответствует значениям на экваторе.

Тайфуны снова идут мимо

Тайфунная активность в Тихом океане продолжается, но, как и прежде, пока все вихри обходят Приморье стороной. По словам Кубая, тайфун номер 8 "Ко-Мэй" уже идет на Шанхай, и там причинит немало проблем Китаю. Однако там же он исчезнет, не причинив неприятностей Приморскому краю.

"Тайфун номер 9 "Кроса" по Тихому океану потихоньку ползет вглубь этого самого океана. Можно сказать, что пока в этом году тайфуны и даже более слабые вихри - тропические штормы - до нас не доходят. Дело в том, что от экватора до Владивостока нет температурного контраста ни в воздушной, ни в водной массе. А тайфуны двигаются как раз на таких контрастах. И на ближайшие 10 дней не видно перспективы, чтобы что-то изменилось", - пояснил собеседник агентства.