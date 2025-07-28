Российской делегации и членам экипажа вручили цветы

ПХЕНЬЯН, 28 июля. /ТАСС/. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в 9:30 по местному времени (3:30 мск).

В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно. Делегации РФ во главе с руководителем Минприроды Александром Козловым, который возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Москвы и Пхеньяна, и членам экипажа вручили цветы.

Полет был совершен на судне Boeing 777-200ER, которое вмещает 440 пассажиров. Самолет вылетел из Шереметьево в 19:30 мск 27 июля, время в пути составило порядка восьми часов.

Во время полета все объявления делались на русском и корейском языках.

Обратный рейс запланирован на 29 июля в 09:00 по местному времени (3:00 мск).

В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в КНДР. Продажа билетов из Москвы в Пхеньян стартовала 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тыс. рублей.

Далее, как сообщил Козлов, полеты будут выполняться раз в месяц. Глава Минприроды отметил, что запуск этого рейса является историческим событием, и подчеркнул важность соединения двух столиц.

Расширение авиационного сотрудничества

В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва и Пхеньян ведут переговоры о расширении авиасообщения.

Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между государствами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.

Пассажирское железнодорожное сообщение РФ с КНДР было приостановлено в феврале 2020-го из-за COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда №645/646 сообщением Туманган (КНДР) - Хасан (РФ) формирования министерства железных дорог КНДР. Железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и Пхеньяном возобновились 17 июня.