Артефакт был обнаружен в ходе работ по реконструкции линии электропередачи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Энергетики обнаружили блиндаж периода Русско-японской войны 1904-1905 годов и другие артефакты в рамках работ по реконструкции линии электропередачи. Об этом сообщается на сайте компании "Сахалинэнерго" (входит в группу "Русгидро").

"При проведении инженерных изысканий были выявлены археологические объекты, представляющие научный интерес: жилищная впадина квадратной формы с обваловкой, остатки блиндажа периода Русско-японской войны (1904-1905 гг.), различные артефакты: отщепы, каменные топоры, заготовки орудий, фрагменты керамических сосудов", - говорится в сообщении.

"Сахалинэнерго" проведет полевые спасательные археологические раскопки. Работы проводятся для сохранения объектов культурного наследия, которые обнаружены на трассе линии электропередачи в районе села Октябрьское Долинского района. В районе реконструируют системообразующую линию электропередачи 220 кВ "Сахалинская ГРЭС-2 - Углезаводская", которая обеспечивает межмуниципальную связь и перетоки мощности между крупнейшими электростанциями Сахалина - Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ, а также электроснабжение Долинского района. В этом году энергетики планируют заменить участок линии протяженностью свыше 11 километров, который пролегает в труднодоступной пересеченной местности и часто подвергается разрушительному воздействию гололеда. Отмечается, что на срок завершения работ проведение археологических раскопок не повлияет - их необходимость возникла на этапе проектирования.

Раскопки будут вестись в соответствии с разрешением Министерства культуры РФ. На двух площадках общей площадью около 500 кв. метров специалисты изучат культурный слой, проведут фотофиксацию и камеральную обработку находок. Завершить мероприятия планируется к концу сентября 2025 года. Финансируется проект на деньги "Русгидро" и "Сахалинэнерго".