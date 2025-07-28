Как сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь, карту хотят закончить к концу лета

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Карту точек доступа к бесплатному Wi-Fi создадут и представят жителям Новосибирской области до конца лета. Это связано с нестабильной работой мобильного интернета в регионе в последние месяцы, сообщил ТАСС министр цифрового развития области Сергей Цукарь.

"Сейчас собираем места, где можно пользоваться публичным Wi-Fi. Плюс мы добавляем места, где будут внутренние базовые станции продолжать работу - это крупные ТЦ, метрополитен, спортивные сооружения, учреждения культуры. Это также на карте появится. Я думаю, что до конца лета соберем всю информацию и выдадим", - сказал Цукарь.

В Новосибирской области, как и в ряде других российских регионов, отмечаются перебои в работе мобильного интернета. По данным властей, такие меры принимаются из соображений безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл отключения оправданными. При этом сеть Wi-Fi продолжает работать стабильно.