Как сообщили в Гидрометцентре, в Московском регионе из-за высокой температуры объявлен оранжевый уровень погодной опасности

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и температура до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 29-31 градус тепла, в ночь на вторник температура может опуститься до плюс 15 градусов.

Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный, 3-8 м/ с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 26 - плюс 31 градуса. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 12 градусов.

В Московском регионе из-за высокой температуры объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 12:00 мск 28 июля до 18:00 мск 30 июля.