В Новосибирске ограничат движение грузовиков по городу

Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, всего планируется создать четыре направления для грузовиков

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Специальные коридоры для грузового транспорта создадут в Новосибирске. Это позволит разгрузить дороги, уменьшить заторы и сохранить дорожное полотно, сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

"Приняли решение ввести ограничения движения большегрузов, выделив зоны запрета для высокотоннажных грузовиков. Это необходимо для наведения порядка и регулирования движения грузового транспорта по городу", - сообщил глава города в своем телеграм-канале.

Грузовой транспорт сможет проехать по специальным маршрутам. Всего планируется создать четыре направления. Коридоры предполагают движение грузовиков по окраинам города и выезды на тракты и шоссе. Кудрявцев уточнил, что в восьми районах будет действовать круглосуточный запрет на проезд фур тяжелее 12 тонн. Это в том числе центр города, Красный проспект и другие улицы.

Мэр уточнил, что грузоперевозчикам предоставят время на адаптацию: "Переход на малотоннажный транспорт и пересмотр логистики будет поэтапным".