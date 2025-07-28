Предстоятель Русской православной церкви пожелал президенту молитвенного заступничества небесного покровителя и благословенных успехов в ответственном служении

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с тезоименитством и Днем Крещения Руси, пожелав крепкого здоровья, долгих лет жизни и помощи Божией. Текст документа опубликован на сайте Патриархии.

"Примите сердечное поздравление с Днем Крещения Руси, а также с отмечаемым вами тезоименитством. В сей праздничный и духовно значимый для вас и нашего народа день желаю вам молитвенного заступничества вашего небесного покровителя, крепкого здравия и долгих лет жизни, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в высоком и ответственном служении, со тщанием и усердием совершаемом вами на пользу страны и сограждан", - говорится в поздравлении.

Предстоятель Русской православной церкви выразил благодарность президенту России "за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, а также за твердую позицию в деле защиты традиционных ценностей".

Он отметил важность совместных усилий церкви и государства для обеспечения суверенитета и процветания страны. "Убежден, что совместными усилиями, Богу содействующу, удастся преодолеть все вызовы времени и воспитать подрастающее поколение в любви к Отчизне, а значит, на годы вперед обеспечить подлинный суверенитет России и ее процветание", - сообщается в патриаршем поздравлении.

О Дне Крещения Руси

День Крещения Руси связан с принятием князем Владимиром в 988 году христианства в качестве официальной государственной религии Киевской Руси.

Согласно "Повести временных лет", Владимир и его дружина в конце 980-х годов приняли решение о смене веры после длительного обсуждения и переговоров со странами, принадлежащими к разным вероисповеданиям. Летопись повествует о делегациях в Киев от мусульман из Волжской Булгарии, с латинского Запада, от иудаизированных хазар и из Византии, убеждавших князя принять их веру. Также Владимир отправил своих послов для знакомства с каждой из религий "в болгары", "в немцы", "в греки", после возвращения которых князь выбрал христианство по византийскому обряду.

На государственном уровне праздник начал отмечаться в Российской империи в 1888 году, в год 900-летия крещения Руси и в день памяти князя Владимира. В СССР масштабные мероприятия, связанные с тысячелетием крещения Руси, прошли в 1988 году. В 2010 году в России 28 июля День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.