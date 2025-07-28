В Новом Херсонесе на богослужении ко Дню Крещения Руси побывали более 3 тыс. человек

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что службу возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. паломников побывали в Севастополе на праздничном богослужении, посвященном Дню Крещения Руси, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Всенощные бдения, божественная литургия прошли в месте, где согласно "Повести временных лет", в 988 году состоялся обряд крещения князя Владимира.

"Атмосфера минувшей ночью была особой. На службу пришли больше 3 тыс. человек, и наш большой храм-парк смог вместить всех желающих. Многие приходили семьями, с родителями и ребятишками, немало было гостей города, которые специально ехали в Севастополь, чтобы встретить День Крещения Руси здесь, на древней земле Херсонеса", - написал Развожаев в Telegram-канале.

Русская православная церковь в понедельник отмечает день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, к которому в России также приурочено празднование Дня Крещения Руси. К этой дате на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" и музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе провели всенощные бдения. Паломники прошли крестным ходом от Свято-Владимирского Херсонесского монастыря в храм-парк Святой Троицы в "Новом Херсонесе", где прошла божественная литургия. Службу возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Киевский князь Владимир (около 960-1015 годов) вошел в историю как Креститель Руси. Он принял крещение в 988 году. Согласно "Повести временных лет", обряд состоялся в византийском поселении в Крыму - Корсуни (древнегреческое название - Херсонес, ныне территория Севастополя). После принятия христианства Владимир организовал крещение киевлян, а позднее и остальных жителей Древнерусского государства, определив цивилизационный путь народа. Русская православная церковь почитает его в лике святых как "равноапостольного".