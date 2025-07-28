Из-за завышенных строительных норм излишне расходуются бюджетные средства, заявил губернатор Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Часть требований при строительстве жилья для бюджетников является излишней и приводит к удорожанию проектов. Таким мнением поделился губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"К сожалению, мы иногда сталкиваемся с примерами, мягко скажу, завышенных строительных норм. <…> Надо их снимать, иначе никаких бюджетных денег на нацпроекты и наши программы может не хватить, если мы и дальше будем такие требования выдвигать к проектированию, строительству", - считает глава региона.

Травников пояснил, что последние несколько лет при возведении социального служебного жилья требуется, в том числе, обеспечить дом дизель-генератором на случай перебоев в электроснабжении. "Это удорожает строительство и совершенно избыточно, если мы хотим быстрее решить задачу по обеспечению квартирами наших бюджетников. Мы лучше бы на эти деньги еще одну квартиру в доме построили", - отметил Травников.

Губернатор добавил, что из-за таких требований возник вопрос стоимости строительства и эффективности использования средств бюджета. Он поручил министру строительства региона Дмитрию Богомолову подготовить обращение в федеральный Минстрой по этому поводу. При этом Травников подчеркнул, что программа строительства служебного жилья будет продолжена. Он призвал использовать проекты повторного применения (типовые).

О ситуации со служебным жильем в регионе

Программа строительства специализированного фонда на территории региона реализуется с 2021 года, за это время в разных районах области построено более 80 домов, сообщали в пресс-службе правительства. В 2024 году было построено 29 домов для детей-сирот и под служебное жилье, еще 34 квартиры куплены на первичном рынке. В 2025 году власти планируют построить 20 домов, на эти цели предусмотрено почти 1,4 млрд рублей.

Объем финансирования на приобретение жилья детям-сиротам ежегодно растет - в 2025 году на эти цели направят порядка 5 млрд рублей. В прошлом году в регионе выделили 4,3 млрд рублей, годом ранее - 3,7 млрд рублей.