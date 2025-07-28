На ВЭФ покажут виртуальные туры по Приморью

Пресс-служба регионального правительства сообщила, что в турах используют оцифрованный ИИ образ краеведа и писателя Владимира Арсеньева

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Павильон Приморского края на выставке "Улица Дальнего Востока" во Владивостоке, которая является частью Восточного экономического форума (ВЭФ), станет первой площадкой, на которой продемонстрируют виртуальные туры с использованием оцифрованного искусственным интеллектом (ИИ) образа краеведа и писателя Владимира Арсеньева. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Наполнение выставочного пространства будет интересным. Там мы представим результаты реализации мастер-планов приморских городов, а благодаря различным интерактивным панелям и другим современным технологиям будет продемонстрирована экономика региона. Традиционно отдельное место выделяем под тематику СВО. Впервые будут активно использованы передовые отечественные нейросети, в том числе для создания виртуальных туров с участием оцифрованного образа Владимира Арсеньева", - цитируют в сообщении первого вице-губернатора - председателя регионального правительства Веру Щербину.

Первый вице-губернатор отметила, что ежегодно гостями форума становится 7-8 тыс. человек, и регион серьезно готовится к мероприятию. Во Владивостоке установят тематические баннеры и отреставрируют подпорные стены. В городе приводится в порядок дорожная инфраструктура и зеленые насаждения, с начала сентября и на все дни форума будет включена подсветка домов.

Щербина отметила, что за девять лет Приморье заключило свыше 300 договоров общей стоимостью около 1 трлн рублей. "В этом году впервые планируем подписание контрактов с регионами - победителями конкурса по заключению офсетных контрактов на поставку систем непрерывного мониторинга глюкозы с локализацией производства на территории Приморского края. Участвуют четыре региона - Амурская область, Забайкалье, Хабаровский край и Приморье", - добавила первый вице-губернатор.

Она добавила, что этот проект берет начало на полях ПМЭФ, где было подписано межрегиональное соглашение между четырьмя дальневосточными регионами о проведении совместного конкурса. Сумма инвестиций составит не менее 400 млн рублей с максимальной стоимостью закупа порядка 2,6 млрд рублей. Производство систем непрерывного мониторинга глюкозы будет располагаться в Приморье, а гарантированно покупать их будут все четыре региона.

Юбилейный Восточный экономический форум пройдет в этом году с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главной темой форума станет "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".