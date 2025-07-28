Председатель Госдумы добавил, что Русская православная церковь бережно хранит вековые традиции

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Принятие христианства заложило основы формирования духовно-нравственных ценностей. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Днем Крещения Руси.

"Принятие христианства святым равноапостольным князем Владимиром в 988 году заложило основы формирования духовно-нравственных ценностей, способствовало распространению культуры и просвещения", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он добавил, что Русская православная церковь бережно хранит вековые традиции, вносит вклад в укрепление межконфессионального согласия и единства многонационального народа России.

День Крещения Руси связан с принятием князем Владимиром в 988 году христианства в качестве официальной государственной религии Киевской Руси.

Согласно "Повести временных лет", Владимир и его дружина в конце 980-х годов приняли решение о смене веры после длительного обсуждения и переговоров со странами, принадлежащими к разным вероисповеданиям. Летопись повествует о делегациях в Киев от мусульман из Волжской Булгарии, с латинского Запада, от иудаизированных хазар и из Византии, убеждавших князя принять их веру. Также Владимир отправил своих послов для знакомства с каждой из религий "в болгары", "в немцы", "в греки", после возвращения которых князь выбрал христианство по византийскому обряду.

На государственном уровне праздник начал отмечаться в Российской империи в 1888 году, в год 900-летия крещения Руси и в день памяти князя Владимира. В СССР масштабные мероприятия, связанные с тысячелетием крещения Руси, прошли в 1988 году. В 2010 году в России 28 июля День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.