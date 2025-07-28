Этот статус регион будет сохранять до 2028 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ стал председателем международной организации северных регионов "Северный форум" на 2025-2027 годы. Соответствующее решение представлено в ходе заседания Совета губернаторов генеральной ассамблеи форума в Ханты-Мансийске, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие прошло в рамках IV всероссийского молодежного экологического форум-фестиваля "Арктика. Лед тронулся". В 2023-2025 годах председателем международной организации северных регионов "Северный форум" был Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

"Решение принято: председательствующим регионом Северного форума на 2025-2027 годы выбран Ненецкий автономный округ", - сказал исполнительный директор Северного форума Владимир Васильев.

Как отметил председатель комитета международных и межрегиональных связей департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа Сергей Кунгурцев, работу организации планируется сфокусировать на преодолении различных вызовов, связанных с проблемами изолированности, труднодоступности территорий. "В ходе своего председательства мы предложили бы активизировать содействие в решении этих проблем и повышении качества жизни населения удаленных труднодоступных территорий. В первую очередь, это - транспортная доступность, необходимо совместными усилиями совершенствовать инфраструктуру межрегионального взаимодействия и коммуникационные связанности территорий, диверсификация экологической устойчивости экономики. Также мы намерены содействовать активизации взаимодействия по вопросам повышения экологической эффективности традиционных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также развитию новых производственных направлений для развития местных сообществ и коренных народов, повышению качества жизни и <…> сохранения культурного наследия, языка и традиционного хозяйствования коренных народов", - сказал он, добавив, что планируется продолжить работу по расширению географии Северного форума.

В свою очередь заместитель директора департамента по молодежной политике, гражданских инициатив и внешних связей Югры, председатель комитета региональных координаторов Северного форума Инна Арканова сообщила, что за время председательства Ханты-Мансийского автономного округа уделялось, в частности, огромное внимание экологической повестке, цифровизации языков коренных народов, обмену практиками по развитию их культурного наследия, сохранению родных языков, развитию доступа народов Севера к интернету и Госуслугам в удаленных территориях, популяризация проектов по изучению русского языка и культуры. "Кроме того, за это время удалось усилить институт послов Доброй воли. Это очень важная миссия. <…> Считаем, что за эти два года Югра выступала ключевой площадкой на международном уровне, обсуждались вопросы, связанные с глобальными процессами в сферах экологии, культуры и науки", - отметила она.

О форуме

Северный форум - международная неправительственная организация, объединяющая глав северных регионов. Форум рассматривается как инструмент расширения неполитического диалога между губернаторами северных регионов из разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций.

IV всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" проходит с 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с участием более пятисот эковолонтеров, представителей федеральных и региональных органов власти, героев специальной военной операции, блоггеов, полярных путешественников. Они обсудят проблемы Арктики и стратегию развития Арктической зоны РФ, совершат выезды в Белоярский и Березовский районы Югры, где посетят музеи, научные центры, пройдут квесты и мастер-классы по созданию экокомиксов, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Форум проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АНО "Чистая Арктика", Ассоциация Добро.рф. ТАСС - генеральный информационный партнер.