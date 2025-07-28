Взрослые и дети смогли изучить историю уникальных экспонатов и традиции моряков

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Порядка 8 тыс. гостей посетили Музей Победы и его филиалы в День Военно-морского флота (ВМФ), который отмечается ежегодно 27 июля. Среди посетителей - военные моряки и ветераны флота, активисты общественных организаций, москвичи и гости города, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В День ВМФ наших гостей традиционно ожидала насыщенная программа, которая, мы уверены, была интересна и взрослым, и маленьким посетителям. Особенно радует, что многие приходили в музей всей семьей, и родители вместе с детьми знакомились с историей Военно-морского флота и морскими обычаями, участвовали в различных активностях. Такие программы воспитывают патриотизм у подрастающего поколения и помогают определиться с будущей профессией", - говорится в сообщении.

Познакомиться с настоящими судами, кораблями и военной техникой гости музея могли в Военно-морской локации Музея "Г.О.Р.А.". Среди кораблей, катеров и корабельных орудий гостей встречали реконструкторы. Взрослые и дети смогли изучить историю уникальных экспонатов и традиции моряков.

Также состоялись тематические мастер-классы, где гостей научили вязать морские узлы, делать кораблики из бумаги и рисовать мелками морские суда. Кроме того, в праздничный день можно было принять участие в турнире по игре в "Морской бой". На территории мемориального комплекса на Поклонной горе в рамках программы "Парк Победы. Главный патриотический" реконструкторы обучали всех желающих передавать сигналы с помощью морской флажковой азбуки, танцевать "Яблочко", а также возле Музея Победы проходило народное караоке ко Дню ВМФ под названием "Споем о море". В музее "Г.О.Р.А." посетители услышали двухчасовой концерт "Во славу флота!", на котором солисты и творческие коллективы исполнили песни о море, флоте и любви к Родине.

Гостей главного здания музея на Поклонной горе ждала "морская" выставка, рассказывающая о судьбе и боевом пути морского пехотинца Михаила Подгурского. В этот день посетители в тельняшках или бескозырках могли пройти в музей бесплатно.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля с 1939 года. С 2017 года по указу президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге в честь этого праздника проходит Главный военно-морской парад. В 2025 году из соображений безопасности торжественный проход кораблей и вспомогательных судов был отменен. ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.