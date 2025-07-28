Выплаты составят 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства

ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Размер единовременной компенсации за подтопленное жилье пострадавшим от дождевого паводка увеличат в два раза, соответствующее решение принял глава Якутии Айсен Николаев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Айсен Николаев поручил оперативно решить вопрос увеличения единовременной компенсации за подтопленное жилье пострадавшим от дождевого паводка. Соответствующее решение глава Якутии принял по итогам командировки в Оймяконский район, состоявшейся в минувшие выходные. Размер выплаты будет увеличен от 100 тыс. рублей до 200 тыс. По его словам, такой шаг продиктован изменением экономической ситуации и необходимостью обеспечить поддержку граждан", - говорится в сообщении.

Первоочередные меры поддержки уже реализуются, в селе Оймякон, наиболее пострадавшем от паводка в Оймяконском районе, начали работу строительные бригады, прибывшие из Сунтарского, Нюрбинского и Горного районов. "Очень важно, что на призыв о помощи откликнулись сразу несколько районов. Бригады уже начали восстановительные работы. Я благодарю всех, кто не остался в стороне. Якутяне вновь показали силу единства и взаимопомощи", - привели в сообщении слова Николаева.

По его словам, основная задача на данном этапе - организация восстановительных работ. "Планы сформированы, материалы поступают, специалисты приступили к выполнению задач", - подчеркнул он.

Дорожные службы обеспечили проезд в затопленные районы. Кроме того, в ряде населенных пунктов около 2 км теплосетей нуждаются в ремонте, в связи с этим поручено провести полную проверку систем теплоснабжения и точечно отработать обращения по подключению многоквартирных домов к отоплению.

Обильные осадки, прошедшие в начале июля на северо-востоке республики, вызвали подъем уровня воды в реках. Продолжается прием заявлений на получение материальной и финансовой помощи. Пострадали около 1,2 тыс. человек, разрушены дома, дороги.