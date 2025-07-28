На Урале объявили штормовое предупреждение

В некоторых регионах УрФО ожидаются ливни, град и порывы ветра до 25 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за ливней, града и порывов ветра до 25 м/с объявили до 29 июля в некоторых регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщили в региональных Гидрометцентрах и ГУ МЧС России.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 28 и 29 июля в отдельных районах Челябинской области и на юге Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с в Свердловской области и до 25 м/с в Челябинской области", - говорится в сообщении Уральского Гидрометцентра.

Отмечается, что в Челябинской и Свердловской областях местами прогнозируется выпадение сильных осадков, возможен интенсивный подъем уровня воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков местности.

В Тюменской и Курганской областях синоптики в эти дни прогнозируют ливень, грозы, крупный град, порывы ветра до 21 м/с, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах - сильный дождь, грозу, местами утром и вечером туман, ветер до 23 м/с.

Региональные ГУ МЧС РФ рекомендуют закрывать окна и двери, по возможности не выходить из дома, не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Водителям советуют строго соблюдать дистанцию и скоростной режим на дороге, не пытаться преодолеть подтопленные участки, не оставлять автомобили вблизи слабо укрепленных конструкций, а также отказаться от поездок и отдыха на природе.